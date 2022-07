Tödlicher Unfall: Radfahrer von Baumaschine erfasst und getötet

Im Landkreis Stendal ist ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall getötet worden. Der Mann war am Sonntag auf der Landstraße 2 von einem Radlader erfasst worden.

Altmärkische Wische - Ein Radfahrer ist im Landkreis Stendal von einem Radlader erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Der 76-Jährige sei am Sonntag auf der Landesstraße 2 in Richtung Seehausen unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Montag mit.

Der 62 Jahre alte Fahrer des Radladers, einer Baumaschine ähnlich einem Bagger, habe nach ersten Erkenntnissen den vor ihm fahrenden Radfahrer übersehen. So kam es zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer starb noch am Unfallort. Die Landesstraße war mehrere Stunden voll gesperrt.