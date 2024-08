Kurioser Diebstahl Unbekannte stehlen 30 Meter langes Baugerüst bei Zerbst

Unbekannte Diebe haben in Tochheim bei Zerbst ein zwölf Meter hohes und 30 Meter langes Baugerüst abgebaut und gestohlen.

Unbekannte Diebe haben in Tochheim bei Zerbst ein Baugerüst abmontiert und gestohlen.

Tochheim. - Unbekannte Diebe haben am Mittwoch zwischen 7 und 11 Uhr in der Rosenburger Straße in Tochheim bei Zerbst ein 30 Meter langes und zwölf Meter hohes Baugerüst abgebaut und gestohlen. Das teilte die Polizei mit.

Demnach stand das Gerüst bereits seit längerer Zeit vor einem derzeit leerstehenden Haus. Die Diebe schafften das Baugerüst laut Polizei vermutlich mit einem Transporter weg.