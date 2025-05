Ein 50-Jähriger steht im Verdacht, eine Doppelhaushälfte in Kleinmühlingen im Bördeland in Brand gesteckt zu haben. Das Haus ist durch das Feuer unbewohnbar. Die Polizei hat ihn vorläufig festgenommen.

Hat Bewohner selbst Doppelhaus in Brand gesteckt? 50-Jähriger in Kleinmühlingen festgenommen

War es Brandstiftung? Ein 50-Jähriger hat ein komplettes Doppelhaus in Kleinmühlingen unbewohnbar gemacht.

Kleinmühlingen.- Zu einem Brand einer Doppelhaushälfte ist es am Donnerstagabend in Kleinmühlingen in der Gemeinde Bördeland im Salzlandkreis gekommen, wie die Polizei meldet.