Jugendlicher zündelt an Mülltonne und löst Großbrand aus

Magdeburg/dpa - Weil vermutlich ein Jugendlicher an einer Mülltonne gezündelt hat, ist ein Imbiss in Magdeburg in Flammen aufgegangen. Das Feuer sei in der Nacht zum Mittwoch von einem Müllcontainer auf den Dachstuhl des Ladens übergegriffen, teilte die Feuerwehr mit.

Der Dachstuhl und der Ladenbereich des Imbisses wurden zerstört, ein Übergreifen auf einen angrenzenden Einkaufsmarkt konnte verhindert werden. Nach Angaben der Polizei wurde ein 16-jähriger Magdeburger als Verursacher des Brandes festgestellt.

Die Ermittlungen dauerten an. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 250.000 Euro.