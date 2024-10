In Burg wird ein 13 Jahre alter Junge von der Polizei gesucht. Er gilt seit Donnerstag als vermisst.

In Burg wird ein 13 Jahre alter Jugendlicher vermisst.

Burg. - Seit Donnerstag wird der 13 Jahre alte Konstantin P. aus Burg vermisst. Laut Polizei wurde er zuletzt gegen 20 Uhr bei seinem Zuhause gesehen.

Weil der Jugendliche erst kürzlich nach Burg gezogen sei und aufgrund seines Alters, könne eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden.

So sieht der Vermisste aus Burg aus. Foto: Polizei Jerichower Land

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

1,76 Meter groß

kurze braune Haare

Camouflagehose

Camouflagejacke

schwarze Stoffturnschuhe

Der Junge sei mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Fuß unterwegs. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass er per Bus oder Bahn in seine alte Heimat nach Bismark in der Altmark oder nach Stendal gefahren sei und sich nun dort aufhält.

Hinweise zu dem Vermisstenfall nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03921/9200 entgegen.