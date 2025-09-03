Im Jobcenter hat eine Waffe in einer Bauchtasche für Aufregung gesorgt. Bei der Überprüfung des Mannes stellt sich heraus, dass Haftbefehle gegen ihn vorliegen.

Schönebeck. - Am Dienstagnachmittag ist die Polizei nach eigenen Angaben ins Jobcenter Schönebeck gerufen worden, nachdem ein waffenähnlicher Gegenstand in der Bauchtasche eines Mannes gefunden wurde.

Die Tasche mit dem waffenähnlichen Gegenstand sei von Mitarbeitern vorsorglich an sich genommen worden. Bei der Waffe handelte es sich eine erlaubnisfreie Softairwaffe, so die Polizei.

Bei der Überprüfung der Identität des Mannes habe sich herausgestellt, dass zwei Haftbefehle gegen ihn vorliegen sollen. Durch einen Richter sei der Mann in eine JVA eingeliefert worden.