Zunächst sah alles nach nur leichten Verletzungen aus, doch gestern dann die Schock-Nachricht für die Angehörigen einer 72-jährigen Frau: Die Rentnerin ist an ihren Verletzungen nach einem Verkehrsunfall in Heyrothsberge gestorben.

Heyrorthsberge. - Weil womöglich eine rote Ampel übersehen wurde, musste eine 72-jährige Frau in Heyrothsberge mit ihrem Leben bezahlen. Was ist passiert? Bereits am Sonntag kam es an einer Kreuzung in Heyrothsberge, dort, wo sich B1 und B 84 treffen, zu einem Verkehrsunfall. Nach Polizeiangaben waren daran das 72-jährige Opfer und eine 78-jährige Frau beteiligt.

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass eine der Unfallbeteiligten eine rote Ampel übersehen hat und dementsprechend in den kreuzenden Fahrzeugverkehr gefahren ist. So soll es zum Zusammenstoß gekommen sein.

Frau stirbt nach Unfall in Heyrothsberge

Vor Ort konnten die Rettungskräfte zunächst nur eine leichte Verletzung der 72-jährigen Fahrerin feststellen. Im Krankenhaus ist sie dann aber aufgrund ihrer Verletzungen verstorben. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet.

Bislang liegen der Polizei keine ausreichenden Informationen zum Unfallhergang vor. Demnach bittet das Polizeirevier Jerichower Land, alle Zeugen des Verkehrsunfalls, sich unter der Telefonnummer 03921 920-0 zu melden.