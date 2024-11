Ein Mann hat in Rosian, einem Ortsteil von Möckern, erst etwas Unverständliches gebrüllt und dann das Kennzeichen eines Lieferfahrzeugs abgerissen - während die Paketbotin neben ihm stand.

Mann reißt in Rosian das Kennzeichen von einem Lieferfahrzeug - und verschwindet

Lautes Gebrüll in Möckern

In dem Ortsteil Rosian in Möckern ist einer Lieferbotin das Nummerschild abgerissen worden.

Rosian. - Eine 47 Jahre alte Frau ist am frühen Samstagnachmittag in der Lindenallee in Rosian, einem Ortsteil von Möckern (Landkreis Jerichower Land), bei der Arbeit beklaut worden.

Die Angestellte eines Online-Händlers sei zur Tatzeit gerade beim Zustellen von Paketen gewesen, als ein Mann auf ihren Transporter zugerannt kam, wie es heißt. Er habe etwas Unverständliches auf Deutsch gebrüllt.

Anschließend habe der bislang Unbekannte ein Kennzeichen von dem Lieferwagen abgerissen und sei in einem der Häuser verschwunden.