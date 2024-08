Ein Igel ist in Sülzetal im Landkreis Börde das Opfer grausamer Tierquälerei geworden. Nun werden Zeugen gesucht.

Igel schreit vor Schmerzen: Tierquäler stellen grausame Falle in Sülzetal auf

Einsatz in Schulstraße

Ein Igel ist in Sülzetal in eine Tierfalle geraten und verletzt worden.

Sülzetal. - Ein vor Schmerz schreiender Igel hat am späten Samstagvormittag in der Schulstraße in Sülzetal (Landkreis Börde) zu einem Einsatz geführt, wie die Polizei meldet.

Demnach war das Tier zwischen zwei Grundstücken in einem sogenannten "Tellereisen" gefunden worden. Zuvor sei eine Zeugin durch Schmerzensschreie auf den Igel aufmerksam geworden, heißt es. Die Tierrettung habe den verletzten Igel aus der in Deutschland verbotenen Tierfalle befreit und in eine Auffangstation gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen Tierquälerei und bittet um Hinweise zu dem Vorfall unter der Rufnummer 03904/4780.