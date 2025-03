Am Donnerstagabend soll ein Mann in Magdeburg den Hitlergruß gezeigt haben. Eine Personenbeschreibung passt auf zwei Tatverdächtige. Jetzt ermittelt die Polizei.

Ein Mann zeigt in Innenstadt den Hitlergruß - Polizei findet aber zwei mögliche Täter

Verbotene Geste in Magdeburg

In der Magdeburger Innenstadt soll am Donnerstag ein Mann mehrfach den Hitlergruß gezeigt haben.

Magdeburg. - Am Donnerstagabend soll ein Mann in der Magdeburger Innenstadt den Hitlergruß gezeigt haben. Nach Angaben der Polizei hatte er gegen 19.30 Uhr beim Aussteigen aus einer Straßenbahn in der Ernst-Reuter-Allee mehrfach den rechten Arm gehoben.

Ein aufmerksamer Zeuge habe daraufhin die Polizei informiert, heißt es weiter. Diese konnte zwei Tatverdächtige, einen 17- und einen 28-Jährigen, ausfindig machen. Beide hätten zur vom Zeugen angegebenen Beschreibung gepasst.

Welche Person tatsächlich die verbotene Geste gezeigt hat, ist Bestandteil laufender Ermittlungen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein.