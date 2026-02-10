Ein 27-Jähriger ist ohne gültiges Ticket in einer Regionalbahn von Braunschweig nach Magdeburg unterwegs gewesen. Als er nach der Ticketkontrolle den Zug verlassen sollte, beleidigte und bespuckte er die Bahnmitarbeiterin.

Ein Schwarzfahrer hat im Zug nach Magdeburg den Hitlergruß gezeigt und eine Bahnmitarbeiterin beleidigt sowie bespuckt.

Magdeburg. – Nachdem er am Montag ohne gültiges Ticket im Zug von Braunschweig nach Magdeburg erwischt worden war, hat ein 27-Jähriger die Zugbegleiterin beleidigt und ihr ins Gesicht gespuckt, teilt die Polizei mit.

Demnach habe sich der Mann bei der Ticketkontrolle geweigert, einen Fahrschein zu zeigen und sich auszuweisen. Daraufhin habe ihn die 41-jährige Zugbegleiterin aufgefordert, die Bahn zu verlassen.

Lesen Sie auch: Gewalt am Magdeburger Hauptbahnhof: Mehrere Männer attackieren Polizisten

Reisender ohne Ticket zeigt Hitlergruß

Dem kam der 27-Jährige zwar nach, jedoch sei er in der Zugtür stehen geblieben und habe den verbotenen Hitlergruß gezeigt. Dann habe er die Kontrolleurin beleidigt und ihr ins Gesicht gespuckt.

Eine Streife der hinzugerufenen Polizei habe den Mann anschließend stellen können. Die 41-Jährige brach nach dem Vorfall ihren Dienst ab, heißt es weiter.

Der 27-Jährige muss sich nun wegen des Erschleichens von Leistungen, des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, der Beleidigung sowie der Körperverletzung verantworten.