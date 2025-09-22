Plötzlich verschwunden Seit drei Tagen vermisst: Wer hat Ralf J. aus Hecklingen gesehen? (Foto im Text)
Seit dem 19. September wird ein 59-Jähriger aus Hecklingen vermisst. Ralf J. kehrte an diesem Tag nicht nach Hause zurück.
Aktualisiert: 22.09.2025, 09:20
Hecklingen. – Seit dem 19. September 2025 wird der 59-jährige Ralf J. aus Hecklingen im Salzlandkreis vermisst, teilt die Polizei mit. Der Mann sei letztmals gegen 10 Uhr in der Hermann-Danz-Straße gesehen worden.
So wird der Vermisste beschrieben:
- circa 1,75 Meter groß
- trägt eine Glatze
- dunkelgrünes Oberteil
- graue Arbeitshose
- schwarz-weiße Schuhe
(Foto: Polizei)
Hinweise zum Aufenthaltsort des vermissten Ralf J. aus Hecklingen nimmt die Polizei im Salzlandkreis unter der Telefonnummer 03471/37 90 entgegen.