Seit drei Tagen vermisst: Wer hat Ralf J. aus Hecklingen gesehen? (Foto im Text)

Hecklingen. – Seit dem 19. September 2025 wird der 59-jährige Ralf J. aus Hecklingen im Salzlandkreis vermisst, teilt die Polizei mit. Der Mann sei letztmals gegen 10 Uhr in der Hermann-Danz-Straße gesehen worden.

So wird der Vermisste beschrieben:

circa 1,75 Meter groß

trägt eine Glatze

dunkelgrünes Oberteil

graue Arbeitshose

schwarz-weiße Schuhe

Ralf J. aus Hecklingen wird vermisst. (Foto: Polizei)

Hinweise zum Aufenthaltsort des vermissten Ralf J. aus Hecklingen nimmt die Polizei im Salzlandkreis unter der Telefonnummer 03471/37 90 entgegen.