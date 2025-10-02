Wegen einer Schlägerei zwischen zwei Männern ist die Polizei zum Hauptbahnhof in Stendal gerufen worden. Einer der Beteiligten kann flüchten – und einer landet auf dem Revier.

Prügelei am Stendaler Hauptbahnhof: Auch das Opfer erwartet eine Anzeige

Stendal. – Wegen zwei Männern, die sich am Mittwochmittag am Hauptbahnhof in Stendal geprügelt haben, ist die Polizei informiert worden.

Demnach kam es zunächst zu einem hitzigen Wortgefecht zwischen einem 40- und einem 41-Jährigen am Eingang zu Haupthalle, teilt die Polizei mit. Der Streit habe sich zugespitzt, als der Jüngere den anderen Mann in den Schwitzkasten nahm und auf den Hinterkopf schlug.

Als Zeugen daraufhin die Polizei riefen, flüchtete der 40-Jährige. Sein Opfer nahmen die Polizisten zur Identitätsfeststellung mit aufs Revier.

Polizei findet Drogen bei dem Opfer

Dort, so die Polizei weiter, entdeckten sie bei der Durchsuchung des Mannes einen Behälter mit einer weißen, pulvrigen Substanz – vermutlich Amphetamin. Zudem schlug der Atemalkoholtest bei dem 41-Jährigen mit 1,49 Promille an.

Darüber hinaus sei bei den Ermittlungen bekannt geworden, dass sich bei dem Angreifer um den Bruder des 41-Jährigen gehandelt habe.

Gegen die zwei Brüder sei nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden: wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Körperverletzung.