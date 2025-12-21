Ein aufgebrachter Mann hat im Magdeburger Hauptbahnhof einen Zug bespuckt und wild herumgepöbelt. Auch Bundespolizisten hat der 36-Jährige bedroht.

Aggressiver 36-Jähriger hat drei Messer bei sich und beleidigt Bundespolizisten

Ein Mann mit drei Messern wurde am Hauptbahnhof in Magdeburg von der Polizei aufgegriffen.

Magdeburg. – Ein aggressiver Mann, der drei Messer bei sich trug, hat am Freitagabend im Hauptbahnhof Magdeburg die Bundespolizei auf den Plan gerufen.

Ein Lokführer hatte die Einsatzkräfte über den 36-Jährigen informiert, der eine Bahn bespuckt und wild um sich geschimpft haben soll, wie die Bundespolizeiinspektion Magdeburg mitteilte.

Hauptbahnhof Magdeburg: Mann mit drei Messern bedroht Polizei

Den Bundespolizisten gegenüber habe sich der Mann ebenfalls aggressiv verhalten und habe sie bedroht und beleidigt. Er hatte den Angaben zufolge ein Cuttermesser, ein Einhandmesser und ein Multifunktionswerkzeug dabei.

Er erhält nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.