Großaufgebot der Feuerwehr in Weida im Einsatz

In Weida am Markt brennt seit den Morgenstunden ein Wohn- und Geschäftshaus (bestmögliche Qualität).

Gera - In Weida am Markt (Kreis Greiz) brennt ein Wohn- und Geschäftshaus. Wie eine Sprecherin der Polizei am Dienstag mitteilte, ist die Feuerwehr seit den frühen Morgenstunden im Einsatz.

Der Brand sei noch nicht unter Kontrolle. Mittlerweile habe das Feuer auf ein benachbartes Gebäude übergegriffen, so die Polizei. Zehn Anwohner mussten das Haus räumen. Schwere Verletzungen gebe es nicht.

Der Bereich um den Weidaer Markt ist aufgrund der Löscharbeiten teilweise voll gesperrt. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, werde der Einsatz voraussichtlich noch mehrere Stunden dauern. (dpa)