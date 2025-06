Auf dem Parkplatz des NP-Marktes in Gommern im Jerichower Land ist ein Radfahrer schwer verletzt worden.

Radfahrer schwer verletzt: Das geschah auf dem Parkplatz des NP-Marktes in Gommern

Gommern. – Ein Radfahrer ist am Donnerstagmorgen auf dem Parkplatz des NP-Marktes in der Martin-Schwantes-Straße in Gommern (Jerichower Land) schwer verletzt worden, wie die Polizei meldet.

Demnach stand in der Lieferzone des Marktes ein Lkw, der die Sicht des Radfahrers behinderte. Anschließend habe der Radler ein entgegenkommendes Auto übersehen, heißt es. Als er den Pkw gesehen habe, sei der Radfahrer erschrocken, ausgewichen und gestürzt.

Der Radfahrer wurde bei dem Sturz schwer verletzt und kam ins Krankenhaus.