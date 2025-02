Ein dunkel gekleideter Mann hat binnen kürzester Zeit zwei Seniorinnen in Hettstedt von hinten angegriffen und versucht, ihnen die Handtaschen zu entreißen. So wird er beschrieben.

Handtasche entrissen: Angreifer hat es in Hettstedt auf Seniorinnen abgesehen

Hettstedt. - Ein Mann hat am späten Mittwochnachmittag gleich zwei Seniorinnen in Hettstedt in im Landkreis Mansfeld-Südharz angegriffen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach schlug der als schlank, 1,70 m groß, dunkel gekleidet und mit dunklen Haaren beschriebene Angreifer zuerst um 16.55 Uhr am Goetheplatz zu. Dort habe er sich schnell einer 84 Jahre alten Frau genähert und versucht, ihr von hinten die Handtasche zu entreißen.

Die Seniorin habe ihre Handtasche aber so festgehalten, dass der Angriff misslang. Bei dem Gerangel sei die Rentnerin gestürzt und habe anschließend wegen leichter Verletzungen ambulant im Krankenhaus versorgt werden müssen.

Zwei Angriffe auf Seniorinnen in Hettstedt: Mann wollte an Handtaschen gelangen

Nur zehn Minuten später versuchte offenbar derselbe Mann in der Gottfried-Herder-Straße, wieder von hinten auf eine 91-Jährige zustürmend, ihr die Tasche zu entreißen. Diesmal habe der Dieb allerdings Erfolg gehabt. Die Handtasche sei später gefunden worden, so die Beamten weiter. Der Inhalt fehlte allerdings.

Der Mann flüchtete in bislang unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt weiter in dem Fall.