Geldautomat in Halle gesprengt - Täter offenbar verletzt

Polizeieinsatz am Mittwochmorgen in der Innenstadt von Halle: Ein Geldautomat wurde in der Großen Steinstraße gewaltsam geöffnet und stark beschädigt. Eine Person wurde dabei vermutlich verletzt.

Ein Geldautomat wurde am Mittwochmorgen in der Innenstadt von Halle gesprengt. Die Polizei ermittelt.

Halle (Saale)/DUR/AWe - Am Mittwochmorgen wurde die Polizei in der Innenstadt von Halle auf den Plan gerufen. Ein Geldautomat wurde gegen 4.30 Uhr in einem Gebäude in der Großen Steinstraße/ Ecke Joliot-Curie-Platz gewaltsam geöffnet und dadurch beschädigt.

Wie die Polizei mitteilt, sollen zwei Unbekannte den Automaten vermutlich gesprengt haben. Dabei muss sich mindestens einer der Unbekannten verletzt haben, da Blutspuren am Tatort gesichtet wurden. Aus dem Automaten wurden Geldkasetten entwendet - eine Schadenshöhe ist derzeit aber noch nicht festellbar. Die Polizei befindet sich für die Spurensicherung noch vor Ort. Der Bereich der Sprengung Große Steinstraße/ Joliot-Curie-Platz ist derzeit abgesperrt.