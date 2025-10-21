In Ilsenburg im Harz haben Unbekannte am frühen Morgen einen Geldautomaten gesprengt. Die Polizei sperrte die Harzburger Straße großräumig ab und nahm die Ermittlungen auf.

Ilsenburg. – Am Dienstagmorgen ist ein Geldautomat in der Harzburger Straße in Ilsenburg (Landkreis Harz) von Unbekannten gesprengt worden, wie die Polizei mitteilt.

Gegen 4.30 Uhr seien die Beamten informiert worden. Der Bereich um den Automaten wurde demnach in den Morgenstunden weiträumig abgesperrt. Die Ermittlungen laufen.

Über die Täter und die Höhe des Schadens gebe es bislang keine Informationen.