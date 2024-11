Zum Brand in einem Flüchtlingsheim ist es am frühen Donnerstagmorgen in Harbke gekommen. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr rückten aus.

In der Flüchtlingsunterkunft in Harbke brannte es.

Harbke. - Zu einem Einsatz ist es am frühen Donnerstagmorgen in einem Flüchtlingsheim in Harbke in der Börde gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach rückten die Beamten kurz vor 3 Uhr wegen eines Brandes in der Unterkunft aus. Vor Ort habe sich herausgestellt, dass vergessene Essensreste auf einem eingeschalteten Herd zum Brand geführt hatten, heißt es.

Durch den Brand hätten sich Rußpartikel auf den Wänden abgelagert, so die Beamten weiter. Dabei entstand ein geschätzter Schaden von 10.000 Euro.

Neben der Polizei war auch die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen vor Ort.