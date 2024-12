In Harz haben mehrere Mülltonnen gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Mülltonnen in vier Halberstädter Straßen angezündet: So sieht ein Täter aus

Mehrere Mülltonnen sind in Halberstadt angezündet worden.

Halberstadt. - Zwischen 1.45 Uhr und 2.20 Uhr am Mittwochmorgen haben ein oder mehrere Täter Mülltonnen in Halberstadt angezündet.

Laut Polizei waren Tonnen in der Beckerstraße, im Westendorf, im Spiegelsbergenweg und in der Minna-Bollmann-Straße betroffen. Alle seien durch die Flammen vollständig zerstört worden. Der Sachschaden werde auf einen Betrag in Höhe von rund 1.600 Euro geschätzt.

In Halberstadt ist die Polizei auf der Suche nach Brandstiftern. Foto: Polizei

Aktuell könne nicht ausgeschlossen werden, dass die Täter mit einem dunklen PKW Kombi unterwegs waren.

So wird ein Täter beschrieben:

männlich

jüngeren Alters

dunkel gekleidet

vermummt

In vier Fällen seien Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet worden sein.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03941/674293 entgegen.