Feuerteufel in Bernburg? Wieder zwei Autos am Schäferberg in Brand

Bernburg. - Am Mittwochabend hat ein Auto in der Straße "Am Schäferberg" in Bernburg gebrannt. Laut Polizei breiteten sich die Flammen auch auf das davor abgestellte Fahrzeug aus.

An beiden Autos sei hoher Sachschaden entstanden, so die Polizei. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und der Brandort wurde beschlagnahmt. Nach derzeitigen Erkenntnissen kann eine Selbstentzündung ausgeschlossen werden.

Da es in diesem Bereich bereits in der Vergangenheit mehrfach Fahrzeuge gebrannt haben, hat die Polizei laut eigenen Angaben bereits ihre Präsenz vor Ort verstärkt. Nun werden eventuelle Tatzusammenhänge geprüft.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03471/3790 entgegen.