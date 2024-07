Großbrand in Kropstädt Strohlager in Flammen, Dach eingestürzt - rund 100 Einsatzkräfte bekämpfen Feuer

Schwarze Rauchwolken steigen in den Himmel bei Wittenberg. Zahlreiche Feuerwehren rücken an. Sie verhindern, dass das Feuer in Kropstädt sich ausbreitet.