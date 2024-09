Bei einem Einsatz ist in der Straße Südwall in Stendal ein Feuerwehrmann angefahren worden.

Stendal. - Ein 54 Jahre alter Feuerwehrmann ist bei einem Einsatz am Freitagmorgen am Südwall in Stendal angefahren worden, wie die Polizei meldet.

Demnach musste die Straße zunächst wegen einer Ölspur gesperrt werden. Ein 84 Jahre alter Autofahrer habe jedoch die Haltezeichen des Brandschützers ignoriert und unmittelbar vor dem 54-Jährigen gehalten, so die Polizei. Dort habe er den Motor aufheulen lassen und sei schließlich gegen die Beine des Feuerwehrmanns gefahren.

Zwar blieb der Mann unverletzt, doch gegen den Fahrer ermittelt nun die Polizei.