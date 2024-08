Zwei Kinder haben bei Buchwitz, einem Ortsteil von Salzwedel, einen großen Brand ausgelöst. Strohballen gingen in Flammen auf. Der Schaden ist gewaltig.

Bei Salzwedel sind Strohballen in Flammen aufgegangen. Zwei Kinder zündelten.

Salzwedel. - Kinder haben am späten Donnerstagnachmittag in Buchwitz, einem Ortsteil von Salzwedel, offenbar Strohballen in Brand gesteckt, wie die Polizei meldet.

Demnach brannten zehn Strohballen zwischen der B71 und Buchwitz ab. Die Feuerwehr konnte jedoch die Ausdehnung auf weitere Ballen verhindern. Der dabei entstandene Schaden werde auf Zehntausende Euro geschätzt, heißt es.

Zeugen führten die Polizei im Nachgang zu zwei Kindern, von denen eines zugab, durch Kokeln in der Nähe der Strohballen den Brand ausgelöst zu haben.