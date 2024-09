In der Wolfgang-Borchert-Straße in Halle sind bei einem Brand von zwei Kinderwagen vier Menschen vom Rauchgas verletzt worden. Die Polizei vermutet Brandstiftung.

Kinderwagen brennen in Halle: Vier Menschen erleiden Rauchgasvergiftung

Brand in Wolfgang-Borchert-Straße

Die Polizei war in der Nacht im Einsatz in der Wolfgang-Borchert-Straße in Halle.

Halle (Saale). - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Halle-Neustadt sind am späten Dienstagabend vier Menschen verletzt worden, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach standen gegen 23.30 Uhr zunächst zwei Kinderwagen in dem Treppenhaus im Erdgeschoss in der Wolfgang-Borchert-Straße in Flammen. Dies habe ein 52 Jahre alter Hausbewohner bemerkt und den Brand mit Feuerlöschern bekämpft. Bei dem Brand wurden der 52-Jährige, aber auch ein 10-jähriger Junge, ein 18 Jahre alter Heranwachsender und eine 44 Jahre alte Frau vom Rauchgas verletzt.

Beide Kinderwagen wurden vollständig zerstört. Außerdem entstanden Brandschäden im Treppenhaus, so die Polizei weiter. Eine Brandstiftung gelte als wahrscheinlich.