In Staßfurt war ein Feuer an Müllcontainern ausgebrochen. Die Flammen griffen über eine Garage auf ein Mehrfamilienhaus über.

Staßfurt. - Am frühen Dienstagmorgen ist es zu einem Brand eines Mehrfamilienhauses im Athenslebener Weg in Staßfurt gekommen, teilt die Polizei mit.

Demnach war das Feuer offenbar an den Müllcontainern nahe einer Garage, welche direkt an das Haus grenzt, ausgebrochen. Die Flammen haben sich dann über die Dachkonstruktion der Garage aus geweitet und auf die Fassade des Mehrfamilienhauses übergegriffen, so die Polizei zu dem Brand.

Der so entstandene Schaden werde auf 5.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt.