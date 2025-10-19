In Magdeburg ist am Sonntagnachmittag im Stadtteil Neustädter Feld ein Feuer in einem Wohnblock ausgebrochen. Vier Menschen wurden von der Feuerwehr gerettet, eine Person kam verletzt ins Krankenhaus.

Im Neustädter Feld in Magdeburg hat am Sonntag ein Keller gebrannt.

Magdeburg. - Am Sonntagnachmittag ist in einem Wohnblock im Neustädter Feld in Magdeburg ein Feuer im Keller ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilt.

Vier Personen sind gerettet worden, acht haben das Gebäude selbstständig verlassen können. Beim Löschen ist ein Feuerwehrmann verletzt worden. Auch einer der geretteten Bewohner wurde bei dem Einsatz am Sonntagnachmittag verletzt und ins Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte.

Der Brandschaden beträgt den Angaben zufolge etwa 100.000 Euro. Zudem wurde die Warmwasserversorgung des gesamten Wohnblocks unterbrochen. Die Brandursache ist zunächst unklar.