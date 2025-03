In der Nacht zu Dienstag hat im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt erneut der Feuerteufel zugeschlagen. In der Mittagstraße stand ein Auto in Flammen.

Brandserie setzt sich fort: Auto steht in der Mittagstraße in Flammen

Magdeburg. - In der Nacht zum Dienstag hat in Magdeburg erneut ein Auto gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 2.30 Uhr zum McFit-Parkplatz in der Mittagstraße gerufen.

Das Auto habe beim Eintreffen der Feuerwehr bereits im Vollbrand gestanden, heißt es weiter. Dabei sei ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro entstanden.

In der Neuen Neustadt hat es in der Vergangenheit häufiger Brände gegeben: In der Nacht zu Freitag brannten zwei Autos in der Grünstraße und in der Bebertaler Straße. Am vergangenen Samstag stand an der alten Diamantbrauerei ein Transporter in Flammen. Ob und inwiefern die Brände miteinander in Verbindung stehen, ist noch nicht bekannt.