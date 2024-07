Die Polizei ermittelt nach dem Brand einer Gartenlaube in Niederndodeleben im Landkreis Börde wegen des Verdachts auf Brandstiftung.

Gartenlaube brennt in Niederndodeleben ab: War es Brandstiftung?

In Niederndodeleben hat eine Gartenlaube Feuer gefangen.

Niederndodeleben/DUR. - Am Sonntagmorgen um 1.25 Uhr ist es in der Hohendodeleber Straße in Niederndodeleben zu einem Brand gekommen.

In Niederndodeleben hat eine Gartenlaube in Flammen gestanden. Foto: Polizei Börde

Aus bislang unbekannter Ursache kam es laut Polizei zu einem Feuer an einer Hecke und einem Gartenschuppen. Die freiwilligen Feuerwehren Niederndodeleben und Irxleben verhinderten durch schnelles Löschen ein Übergreifen des Feuers, heißt es.

Ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung sei eingeleitet worden.

Zeugen, die Hinweise zum Brand machen können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Börde in Haldensleben unter der Telefonnummer 03904/4780 zu melden.