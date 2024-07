In Halberstadt hat sich ein Brand ereignet. Das Feuer ist in einem Durchgang im Außenbereich des Hauses ausgebrochen.

Mehrfamilienhaus gerät in Halberstadt in Flammen: Brandstiftung?

Halberstadt/DUR. - Am Freitag ist an einem Mehrfamilienhaus in der Wilhelm-Külz-Straße in Halberstadt zu einem Brand gekommen.

Das Feuer ist laut Polizei in einem Durchgang im Außenbereich des Hauses ausgebrochen.

Gegen 21.45 Uhr bemerkten Zeugen demnach die Flammen und wählten den Notruf. Einsatzkräfte der Feuerwehr räumten das Gebäude und brachten die Bewohner aufgrund starker Rauchentwicklung in Sicherheit, heißt es.

Gegenstände an einem Mehrfamilienhaus in Halberstadt sind in Brand geraten. Foto: Polizei Harz

Laut Polizei gerieten Gegenstände, die in der Unterführung des Mehrfamilienhauses abgestellt waren, aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer habe zudem die Fassade des Hauses beschädigt.

Die Feuerwehr konnte den Angaben nach eine Ausbreitung der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindern.

Die Polizei habe Ermittlungen zur Brandursache wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung eingeleitet. Der entstandene Sachschaden werde ersten Schätzungen zufolge auf circa 10.000 Euro beziffert.

Sachdienliche Hinweise zum Brand erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der Telefonnummer 03941/674-293.