Ackendorf. - Bereits am Samstag um 0.49 Uhr ist im Gardelegener Ortsteil Ackendorf ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei kam es in einer Wohnung eines Vierseitenhofs zu dem Brand, der von der ebenfalls alarmierten Feuerwehr gelöscht werden konnte.

Ein 86 Jahre alter Mann, der sich in der Wohnung befand, sei zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Noch am Wochenende starb der Mann in der Klinik, heißt es.

Der entstandene Sachschaden werde auf unteren fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache seien aufgenommen worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen laut Polizei keine Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Brandstiftung vor.