Durch ein Feuer in der Schönebecker Straße der Jugend ist ein Mehrfamilienhaus von der Feuerwehr als unbewohnbar erklärt worden. Dies betrifft 31 Bewohner.

Brand macht Haus in Straße der Jugend unbewohnbar: 31 Bewohner in Notunterkünften

Feuer in Schönebeck

In Schönebeck hat es in einem Haus gebrannt.

Schönebeck. - Am Donnerstag um 0.13 Uhr ist der Polizei ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Schönebecker Straße der Jugend gemeldet worden.

Beim Eintreffen der Beamten war die Feuerwehr den Angaben nach bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Unter anderem ein Kinderwagen und ein Fahrrad seien in einem Treppenaufgang in Brand geraten.

Aufgrund der Rauch- und Rußbildung sei das Haus seitens der Feuerwehr für unbewohnbar erklärt worden. Die 31 Bewohner wurden durch die Stadt Schönebeck untergebracht, so die Polizei. Die Ermittlungen zur Brandursache seien aufgenommen worden.

Personen wurden beim Brand nicht verletzt, heißt es. Der Brandschaden werde auf einen Betrag in Höhe von 5.000 Euro geschätzt. Der Brandort sei beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen worden.