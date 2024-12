Ein Audi hat in Wolmirsleben gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Feuer in Wolmirstedt

In Wolmirsleben hat ein Audi gebrannt.

Wolmirstedt. - Am Montagabend gegen 21.30 Uhr ist die Polizei über einen brennenden Audi in der Schwimmbadstraße in Wolmirstedt informiert worden.

Laut den Beamten wurde das Auto durch das Feuer komplett zerstört. Das Fahrzeug habe sich zum Zeitpunkt des Brands auf einem frei zugänglichen Parkplatz befunden.

Der Audi ist bei dem Feuer völlig zerstört worden. Foto: Polizei

Die Polizei ermittelt den Angaben nach wegen Brandstiftung. Der entstandene Schaden werde auf rund 30.000 Euro geschätzt.