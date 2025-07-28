Seit dem 25. Juli wurde ein 76-Jähriger aus Darlingerode vermisst. Leider wurde er von der Polizei knapp einen Monat später tot aufgefunden.

Trauriges Ende einer Suche: 76-Jähriger aus Darlingerode von der Polizei tot aufgefunden

Wie die Polizei nun mitteilt, wurde die verschwundene Person tot aufgefunden. Die Suche wurde eingestellt.