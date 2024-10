Auto steht in Halberstadt in Flammen: 20.000 Euro Schaden nach Fahrzeug-Brand

In Halberstadt hat ein Auto in Flammen gestanden.

Halberstadt. - Am Samstag ist gegen 2 Uhr ein Auto in Halberstadt ausgebrannt. Der Pkw eines 46 Jahre alten Mannes parkte laut Polizei in der Goethestraße und geriet aus bislang unbekannter Ursache in Brand.

Die Kameraden der Feuerwehr Halberstadt löschten das Feuer. Durch die Flammen sei ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden, so die Polizei. Der Brandort sei durch die Polizei beschlagnahmt und Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet worden.