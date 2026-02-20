Am Bahnhof in Zielitz haben Unbekannte am Donnerstagmorgen einen Fahrkartenautomat gesprengt. Es entstand ein Schaden von 20.000 Euro. Die Polizei sucht nun nach den Tätern.

Unbekannte hatten den Fahrkartenautomat am Bahnhof in Zielitz gesprengt.

Zielitz. - Am Donnerstagmorgen haben bislang unbekannte Täter in Zielitz (Landkreis Börde) einen Fahrkartenautomaten gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Bahnhof.

Demnach sprengten die Täter den Automaten um 1.45 Uhr in die Luft. Anschließend entwendeten sie die Geldkassette und flüchteten unbemerkt.

Der vollständig zerstörte Ticketautomat fiel erst später einer Zugbegleiterin auf. Laut der Polizei entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren, ein Entschärferdienst war ebenfalls im Einsatz.

Trotz einer sofortigen Fahndung konnte die Polizei den Täter nicht stellen. Bereits in der Vergangenheit kam es in Zielitz zu ähnlichen Vorfällen.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Börde unter der Telefonnummer 03904/4780 oder über das elektronische Polizeirevier zu melden.