Ein Mann soll in einen Discounter in Schönebeck eingebrochen sein und einen Diebstahl begangen haben. Jetzt sucht die Polizei mit einem Foto nach ihm.

Nach einem Einbruch in einen Discounter in Schönebeck ist die Polizei auf der Suche nach dem Tatverdächtigen.

Schönebeck. - Bereits am 1. Juni 2024 soll ein bislang unbekannter Mann zwischen 5.10 und 5.30 Uhr in den Discounter in der Pfännerstraße in Schönebeck eingebrochen sein. Das teilte die Polizei mit.

Der Mann habe zunächst versucht, die Bürotür aufzubrechen, was ihm aber offenbar nicht gelungen sei. Daraufhin habe er sich in den Kassenbereich begeben und dort verschiedene Tabakwaren entwendet.

Anschließend verließ der Gesuchte den Angaben zufolge den Tatort. Die Tat wurde von der Videoüberwachung des Marktes dokumentiert.

Nun sucht die Polizei mit Fotos nach dem mutmaßlichen Täter:

Die Polizei sucht diesen Tatverdächtigen. Foto: Polizei

Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei

Der gesuchte Mann trug während des Einbruchs eine Jeans und ein schwarzes Oberteil. Foto: Polizei

Wer Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des mutmaßlichen Täters geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 03471/3790 zu melden.