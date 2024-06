Ein bislang unbekannter Mann soll im Globus-Baumarkt in der Salbker Chaussee in Magdeburg mit einer gestohlenen EC-Karte bezahlt haben. Nun sucht die Polizei mit einem Foto nach dem mutmaßlichen Täter.

Mann zahlt mit gestohlener EC-Karte in Globus-Baumarkt - Wer hat ihn gesehen? (Foto im Text)

Fahndung in Magdeburg

Ein Mann soll im Globlus-Baumarkt in Magdeburg mit einer gestohlenen EC-Karte bezahlt haben.

Magdeburg/DUR. - Bereits am 15. Januar 2024 soll ein bislang unbekannter Mann im Globus-Baumarkt in der Salbker Chaussee in Magdeburg mit einer gestohlenen EC-Karte bezahlt haben. Das teilte die Polizei mit.

Der Wert der bezahlten Ware liegt den Angaben zufolge im unteren dreistelligen Bereich.

Dieser Mann soll im Globus-Baumarkt in Magdeburg Waren mit einer gestohlenen EC-Karte bezahlt haben. Foto: Polizei

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort oder zur Identität des Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter den Stichwörtern "EC-Kartenbetrug Salbker Chaussee" unter 0391/5463295 zu melden.