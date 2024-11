Passanten haben auf einem Feldweg bei Gunsleben in der Börde ein Kleiderbündel mit Joggingsachen entdeckt. Die Fundsituation könnte auf ein Verbrechen hindeuten. Nun sucht die Polizei nach dem Besitzer der Sachen.

Fahndung in der Börde

Auf einem Feldweg bei Gunsleben in der Börde wurden Joggingsachen gefunden. Von dem Besitzer fehlt jede Spur.

Gunsleben. - Auf einem Feldweg in der Börde zwischen Gunsleben und Wackersleben sind am Großen Bruch bereits am Dienstag, 26. November, verschiedene Kleidungsstücke eines Joggingoutfits gefunden worden. Die Polizei sucht nun nach dem Besitzer der Sachen, da die Fundsituation auf ein Verbrechen hindeuten könnte, wie die Beamten melden.

Gefunden wurden:

ein helles/weißes Kapuzensweatshirt mit dem schwarzem Markenlogo „Puma“

eine graue Jogginghose mit dem Markenlogo „Umbro“

ein weißes Paar Sportschuhe in Schuhgröße 43 der Marke „DooDogs“

Wem gehört dieser Kapuzenpullover von Puma? Foto: Polizei

Wem gehört diese Umbro-Hose? Foto: Polizei

Wem gehören diese DooDogs-Schuhe? Foto: Polizei

Wer weiß, wem die Kleider gehören, oder ob es auffällige Beobachtungen an dem Feldweg zwischen Gunsleben und Wackersleben gab, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 03904/4780 zu melden.