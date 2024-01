Tangerhütte/DUR. - In einem Geschäft in der Tangerhütter Straße der Jugend versuchten zwei Männer am Samstagnachmittag, 13. Januar, gegen 14 Uhr Lebensmittel in einem Rucksack zu entwenden.

Nachdem die Täter darauf angesprochen wurden, stieß einer der beiden Männer eine 45-Jährige weg und ergriff gemeinsam mit dem anderen die Flucht. Der Rucksack mit den Lebensmitteln wurde zurückgelassen.

Polizei sucht mutmaßliche Täter nach versuchtem Diebstahl in Tangerhütte

Die beiden unbekannten Täter werden wie folgt beschrieben:

Erster Täter:

180 bis 185 Zentimeter groß

circa 140 bis 150 Kilogramm schwer

mit grau-schwarz gestreifter Strickmütze, hellgrauer Weste sowie dunkler Hose bekleidet

geschätztes Alter von 40 bis 50 Jahre

Zweiter Täter:

190 bis 195 Zentimeter groß

durchschnittliche Figur

mit dunklem Cap sowie dunkler Jacke und Hose bekleidet

geschätztes Alter von 40 bis 50 Jahre

Die bislang unbekannten Täter flüchteten mit einem Auto in unbekannte Richtung, weshalb ein Polizeihubschrauber zur Suche eingesetzt wurde. Diese verlief erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Personen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können oder die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03931/6850 im Polizeirevier Stendal zu melden.