FAHNDUNG IN Halberstadt

Halberstadt/DUR. - Bereits am 29. August 2023 entwendete ein bislang Unbekannter gegen 14.35 Uhr mehrere Digitalkameras im Wert von 1.498 Euro aus einem Elektronikmarkt in der Quedlinburger Landstraße in Halberstadt.

Dieser Mann soll aus einem Elektronikmarkt in Halberstadt Waren entwendet haben. Foto: Polizei Harz

Der auf den Bildern der Überwachungskamera abgebildete Mann steht im dringenden Verdacht, diese Tat begangen zu haben.

Hinweise erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der Telefonnummer 03941/674293.