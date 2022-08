Explosiver Großeinsatz: Feuer bei Munitionsentsorger in Sachsen ausgebrochen

Über 160 Feuerwehrleute waren bei dem Brand in einer Lagerhalle eines Munitionsentsorgers im Landkreis Görlitz im Einsatz. Mitunter stand auch eine Anlage für die Portionierung von Munition in Flammen. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig.

Rothenburg/dpa - Ein Brand in einer Lagerhalle eines Munitionsentsorgers in Rothenburg (Landkreis Görlitz) hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Es standen eine Anlage für die Portionierung von Munition, mehrere Container an der Halle und ein Förderband in Flammen, wie der Kreisbrandmeister Björn Mierisch am Montag sagte. Bei dem Einsatz am Sonntag kam es demnach immer wieder zu Explosionen, so dass sich die Löscharbeiten als schwierig gestalteten. Zuvor hatten Medien berichtet.

Rund 170 Feuerwehrleute waren laut Mierisch in der Spitze vor Ort und brachten das Feuer in der Fachfirma für Munitionsverbrennung am späten Sonntagabend unter Kontrolle. Es habe sich eine dunkle Rauchwolke gebildet. Anwohner wurden gewarnt, die Fenster geschlossen zu halten.

Verletzt wurde den Angaben des Kreisbrandmeisters zufolge niemand. Die etwa 15 mal 20 Meter große Halle sei einsturzgefährdet. Die Polizei übernehme die Ermittlungen zur Brandursache.