In Neuwegersleben (Landkreis Börde) sind zwei Einbrecher von einem 63-jährigen Anwohner überrascht worden. Dabei kam es zu einem Kampf zwischen dem älteren Mann und den Tätern.

In der Börde überrascht! Mann schlägt sich mit Einbrechern – mithilfe einer Taschenlampe

Neuwegersleben. – In der Nacht zu Dienstag ist in das Dorfgemeinschaftshaus in Neuwegersleben (Landkreis Börde) eingebrochen worden, teilt die Polizei mit.

Durch die lauten Geräusche war nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei ein Anwohner wach geworden. Als er vor seine Wohnungstür trat, sollen zwei unbekannte Täter vor ihm gestanden haben.

Anwohner kämpft mit Einbrechern in Neuwegersleben

Einer der beiden Täter habe unvermittelt in Richtung des 63-jährigen Anwohners geschlagen. Dieser habe jedoch dem Schlag ausweichen können und sich mit seiner Taschenlampe zur Wehr gesetzt.

Daraufhin sei es zu einem Kampf zwischen dem 63-Jährigen und den beiden Einbrechern gekommen, wobei einer der beiden die Treppe herunterfiel.

Beim Aufhelfen nach dem Sturz habe der 63-Jährige bei einem der Männer einen waffenähnlichen Gegenstand in einem Holster am Gürtel erkannt, so die Polizei weiter zu dem Einbruch. Beide Unbekannte seien anschließend mit einem dunklen Fahrzeug geflüchtet.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Börde unter der Telefonnummer 03904/478-0 zu melden.