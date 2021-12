Einbruch in Testzentrum Genthin: Schnelltests geklaut

In Genthin ereignete sich ein Einbruch in ein Testzentrum. Dabei wurden unter anderem Schnelltests gestohlen, so die Polizei.

In der Genthiner Ziegeleistraße wurde in ein Testzentrum eingebrochen.

Genthin (vs) - Unbekannte Täter in Genthin drangen in er Nacht zum 23. Dezember in einen als Testzentrum hergerichteten Bauwagen in der Ziegeleistraße ein.

Der oder die Täter hebelten den Fensterladen auf und drangen in den Bauwagen ein, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Es wurde ein Laserdrucker, ein Laptop sowie circa zehn Corona-Schnelltest entwendet.