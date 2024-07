Einbruch bei Gate to the Games

Sülzetal/DUR. - Unbekannte Täter haben sich in der Nacht von Freitag auf Samstag unbefugt Zutritt zu einer Firma für Sammelkartenspiele in der Börde verschafft. Zu dem Einbruch bei "Gate to the Games" in Sülzetal ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag gekommen, wie die Polizei mitteilt.

Nachdem die Täter den Zaun zum Firmengelände durchschnitten hatten, seien sie gewaltsam in das Hauptgebäude eingedrungen, so die Beamten weiter.

Nach Einbruch in Sülzetaler Firma für Sammelkarten: 12.000 Euro Schaden

Hier haben die Unbekannten mehrere Sammelkartenspiele mittels Rollwagen zum Zaun transportiert und in das Täterfahrzeug verladen, heißt es seitens der Polizei.

Nach Aussagen der Firma sei durch den Einbruch ein Gesamtschaden von etwa 12.000 Euro entstanden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Börde unter 03904/4780 zu melden.