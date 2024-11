Die Polizei durchsucht am Dienstag Wohnungen und Büroräume in mehreren Bundesländern. Der Grund: Zwei Hehler sollen mit Pfandgut ein Vermögen ergaunert haben.

Razzien in Sachsen-Anhalt: Männer ergaunerten mit Pfandgut gewaltige Summe

Bei Durchsuchungen in Sachsen-Anhalt und anderen Bundesländern geht es um Hehlerei mit Pfandgut.

Magdeburg. - Zu Durchsuchungen von Wohn- und Geschäftsräumen kommt es am Dienstag in zwölf Objekten in Sachsen-Anhalt, Sachsen, Brandenburg, Thüringen, Niedersachsen und Hessen, wie die sächsische Polizei meldet.

Demnach wird zwei Männern im Alter von 32 und 39 Jahren gewerbsmäßige Hehlerei im großen Stil vorgeworfen. Die Beschuldigten sollen Pfandgut, insbesondere Mehrwegklappstiegen, für einen geringen Preis von LKW-Fahrern gekauft haben, die das Pfandgut ins Zentrallager der Lebensmittelgroßhändler transportieren sollten, heißt es. Anschließend verkauften sie es wieder mit großem Gewinn. Ein ausgeklügeltes Vertriebsnetz habe den Betrug ermöglicht.

Dabei sei ein Schaden von Hunderttausenden Euro entstanden, so die Beamten weiter.

Bei den Razzien in verschiedenen Bundesländern sollen Beweise gesichert und Bargeld und Vermögenswerte aufgedeckt werden. Einer der beschuldigten Männer wurde bislang festgenommen.