Polizei erwischt Groß-Dealerin in Möckern - Frau in JVA

Möckern. - Am Montag haben Polizisten bei einer Kontrolle in Möckern eine große Menge an Drogen gefunden.

In dem Fahrzeug einer 45 Jahre alten Frau seien insgesamt sechs Kilogramm Kokain sichergestellt worden. Neben den Drogen wurde auch ein unterer vierstelliger Geldbetrag gefunden und ebenfalls sichergestellt, heißt es.

Die Polizei habe ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge eingeleitet. Die 45 Jahre alte Frau wurde den Angaben nach vorläufig festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt (JVA) gebracht.