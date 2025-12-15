Die Polizei hat am Wochenende in Haldensleben einen Simson-Dieb gefasst. Dieser zog das Moped auf einem Handkarren durch die Stadt.

Haldensleben. - Eine Polizeistreife hat in der Nacht zum Sonnabend einen Mann beobachtet, der gegen 1.45 Uhr auf einem Handkarren ein Simson-Moped durch die Magdeburger Straße in Haldensleben zog.

Als der Mann die Beamten bemerkte, versuchte er zu fliehen, konnte nach kurzer Verfolgung aber gestellt werden, so die Polizei zu dem Vorfall.

Der 25-Jährige habe dann zugegeben, dass er das Fahrzeug zuvor von einem Hinterhof in der Magdeburger Straße gestohlen hat. Er muss sich nun wegen besonders schweren Diebstahls verantworten. Die Simson sei dem Eigentümer wieder übergeben worden.