Erst Kaffeeautomaten, dann 52 Flaschen Jack Daniels Whiskey: Diebe wollten im Real-Markt im Elbepark in der Hohen Börde auf großen Fischzug gehen. Wer kennt die Täter (Fotos im Text)?

Coup in Hoher Börde: Männer wollten 52 Whiskyflaschen stehlen - wer kennt sie?

Aus einem Real-Markt im Elbepark in der Hohen Börde wollten Männer 52 Flaschen Whiskey der Marke Jack Daniels, umwickelt mit Klopapier, klauen. Zuvor stahl die Bande bereits Kaffeeautomaten. Nun fahndet die Polizei. Symbolbild:

Hohe Börde (vs) - Zu einem Coup nach dem anderen ließen sich offenbar ein paar Männer in der Hohen Börde hinreißen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor, in der die Beamten auch dringend um Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern bitten.

Demnach sollen die betreffenden Männer bereits am 14. Dezember 2022 versucht haben, gegen 17.30 Uhr im Real-Markt im Elbepark 52 Flaschen Jack Daniels Whiskey zu klauen. Die Flaschen wurden offenbar in einen Einkaufswagen gelegt und anschließend komplett mit Toilettenpapier abgedeckt. Doch der Diebstahl wurde von aufmerksamen Mitarbeitern des Markts durchkreuzt.

Unmittelbar zuvor sollen durch weitere Täter vier Kaffeeautomaten und zwei Kaffeevollautomaten aus dem Real-Markt entwendet worden sein. Es entstand ein geschätzter Schaden von 3000 Euro, so die Polizei. Beide Taten stünden im Zusammenhang, da es sich vermutlich um eine Tätergruppe handele, heißt es.

So sollen die mutmaßlichen Täter ausgesehen haben:

Habend Sie diese Männer gesehen und können Aussagen zu ihnen treffen? Foto: Polizei

Kennen Sie diesen Mann? Foto: Polizei

Hat dieser Mann Jack Daniels-Whisky im großen Stil klauen wollen? Foto: Polizei

Die Polizei bittet um Hinweise zu den Männern, die im Real-Markt im Elbepark 52 in der Hohen Börde aktiv waren, ihrem Verbleib und den gestohlenen Waren unter der Rufnummer 03904-4780.